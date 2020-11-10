Главные новости дня за 10 ноября — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Скончался тренер Игорь Москвин

В возрасте 91 года после тяжёлой болезни умер советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Информация об этом дана на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

СКА обыграл «Йокерит» на выезде в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев. В составе СКА отличились Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Миро Аалтонен и Евгений Тимкин. За «Йокерит» шайбу забросил Мика Партанен.

Мишина/Галлямов выиграли короткую программу пар на этапе Кубка России в Казани

Российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграли короткую программу турнира спортивных пар на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Фигуристы без помарок исполнили короткую программу под балет «Эсмеральда» и набрали 79,66 баллов. Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом в 79,61 балла, третьими — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Расковалова/Бутаев выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Российские фигуристы Алина Расковалова и Артем Бутаев выиграли короткую программу на турнире юниорских спортивных пар на четвертом этапе Кубка России в Казани. Пара Расковалова/Бутаев представляет СШОР «Старт» Пермского края. За выступление в короткой программе фигуристы получили от судей 66,06 балла. Второе промежуточное место занимают Александра Каргулина и Илья Калашников, они набрали 61,48 балла, третье — Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко, тренирующиеся в школе Тамары Москвиной (59,62 балла).

Скопцова и Алешин выиграли соревнования танцевальных пар на этапе Кубка России в Казани

На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани во вторник, 10 ноября, прошли состязания в танцах на льду. Турнир завершился успешно для Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина. Пара показала наивысший суммарный балл по итогам ритм-танца и произвольного танца. Общая сумма составила 199,56 баллов. На втором месте закрепились Светлана Лизунова и Александр Вахнов. Судьи оценили их результатом в 165,71 балла. Тройку лучших замкнули Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко. За свой прокат дуэт получил от судей 146,42 балла.

Ушакова/Некрасов выиграли этап Кубка России в Казани в танцах на льду

Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани в танцах на льду среди кандидатов в мастера спорта. За ритм-танец и произвольный танец фигуристы из ЦОВС «Одинцово», представляющие Московскую область набрали 183,98 балла. На второй позиции расположились фигуристы из Москвы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (164,94), на третьей — Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, их результат — 148,60 баллов.