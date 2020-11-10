Игрок команды Astralis по CS:GO Лукас Bubzkji Андерсен поделился идеей о создании нового коридора на карте Dust2 между стартовой базой защиты и точкой В. Планом киберспортсмен поделился в твиттере.

Я думаю, этот проход может определенно улучшить Dust2, как вы считаете? Мне кажется, защите сложно перемещаться по карте, так как из-за двери на миде сторона атаки получает всю информацию, которая ей нужна для раунда. Моя идея — добавить тоннель между точкой B и базой CT. Тогда защите будет проще передвигаться, как это происходит на других картах. При этом будет возможным сделать ретейк на B, так как сейчас за защиту это почти нереально.

На прошлой недели инсайдеры сообщили, что разработчики игры планируют выпустить новую операцию в CS:GO и обновить карту Mirage и Office. Будет ли Dust2 обновлён неизвестно, однако комьюнити положительно восприняло данную идею.

10 ноября компания Valve поздравила пользователей с 20 днём рождения серии игр Counter Strike. В твиттере разработчики опубликовали сообщение, состоящее из одного предложения.