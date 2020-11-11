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V1lat про инвайт в финал Epic League: Как тушить горящие зады англоязычных зрителей?

Комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением относительно инсайдов о новой команде Алексея Solo Березина, которая должна принять участие в заключительном матче за слот на EPIC League Division 1. Волочай отметил, что данное решение организаторов сильно ломает целостность чемпионата.

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