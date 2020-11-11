UFC подтвердил поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-чемпионом в легком весе Дастином Порье.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, бой должен состояться 23 января на турнире UFC 257.

Для Конора этот бой станет первым за последний год. Ранее ирландский боец выходил в октагон 18 января 2020 года, когда менее чем за минуту отправил в нокаут Дональда Серроне. 31-летний Дастин Порье последний раз дрался в июне 2020 года, тогда он одолел Дэна Хукера.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок может состояться на Бойцовском острове, если все пойдет по плану. Уайт отметил, что сейчас есть много нюансов, и надо смотреть, что будет в мире в ближайшие пару месяцев.

Напомним, что Дастин Порье и Конор Макгрегор уже проводили бой в 2014 году. Тогда ирландский спортсмен одержал досрочную победу.