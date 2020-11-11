Брагин: Во время паузы СКА отдохнул, поэтому мы довольны

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился мнением о победе армейцев над «Йокеритом» в КХЛ.

«Игрой довольны, забросили четыре шайбы, двигаемся дальше. Мы за время паузы сначала отдохнули, потом потренировались, поэтому довольны. Три игры после перерыва определят готовность команды. У Бурдасова небольшое повреждение. Сложно сказать, увидим ли мы его в ближайших матчах», – сказал Брагин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев.