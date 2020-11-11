Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Гаго принял решение завершить карьеру игрока.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, 34-летний хавбек решил завязать с футболом из-за последствий нескольких серьезных травм.

Отметим, последним клубом Гаго был «Велес Сарсфилд». Кроме того, в его карьере были «Бока Хуниорс», «Валенсия» и «Рома».

В составе «Реала» Фернандо Гаго выиграл два титула в чемпионате Испании, а с «Бокой Хуниорс» пять раз становился чемпионом Аргентины.

В составе национальной команды Аргентины Гаго выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира 2005 года и Олимпийских игр 2008 года. Кроме того, аргентинский футболист стал вице-чемпионом мира в 2014 году.