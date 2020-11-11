Бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб «Тулузы».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, Братез стал тренером-консультантом и будет сотрудничать с окситанцами до конца сезона. В частности, он будет работать с тренером по вратарям Патрисом Гараном.

По словам Бартеза, его страсть к футболу привела его к роли консультанта. Француз отметил, он хотел бы передать и поделиться своим видением этой должности во всей ее полноте, в сотрудничестве с техническим персоналом.

Отметим, в нынешнем сезоне «Тулуза» во второй французской лиге, так как в прошлом розыгрыше чемпионат был остановлен досрочно, и команде пришлось покинуть Лигу 1 — в тот момент она находилась в зоне вылета.