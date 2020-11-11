Матч «Зенита» с «Миланом» в Евролиге перенесен из-за коронавируса

Пресс-служба Евролиги объявила о переносе матча регулярного чемпионата между петербургским «Зенитом» и итальянским «Миланом».

Сообщается, что причиной переноса встречи стали проблемы в итальянской команде, где выявлены несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь баскетболистов сдали положительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что «Милан» не сможет выставить на игру восемь баскетболистов, необходимых для заполнения заявки.

Изначально матч был запланирован на 11 ноября, о новой дате проведения встречи будет объявлено позже.