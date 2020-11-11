Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в 2021 году.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Танкреди Палмьери. По информации источника, поводом к этому стало желание туринцев отбить часть затрат на приобретение Роналду, контракт которого действует до 2022 года. Отмечается, в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе у «Ювентуса» не останется финансовых ресурсов для заключения нового контракта с Роналду, поэтому единственный способ вернуть часть инвестиций — это расстаться с португальцем уже в 2021 году.

Также сообщается, что «Ювентус» может обменять Роналду на Неймара в «ПСЖ» в 2021 году — у бразильца также истекает срок контракта в 2022 году.