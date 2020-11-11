Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ситуацию со скандалом вокруг Артема Дзюбы.

По словам Малкина, все понимают, что это естественно и не противозаконно. По мнению хоккеиста, Дзюба должен быть в сборной по одной причине – просто выходить на поле, чтобы забыться.

«Сейчас он может уйти в себя, не сможет уснуть и сломается. В сборной же будут пацаны, шутки-юмор, его поддержат. В национальной команде у него будет совсем другое настроение, человек не пойдет в пике и не сопьется. Всякое бывает, пойдет сейчас пить человек. Не хочется, чтобы карьера сломалась из-за этого», – сказал Малкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.