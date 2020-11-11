Врач сборной России объяснил, как Жирков держит топ-уровень в 37 лет

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов объяснил причины спортивного долголетия защитника национальной команды Юрия Жиркова.
По словам Безуглова, дело в генетике, у Жиркова уникальные скоростно-силовые показатели, а также уникальные показатели по восстановлению, какие были, например, у Сергея Игнашевича. Безуглов отметил, у Юрия в молодости не было операций на крупных суставах, что играет важную роль.
Врач добавил, Жирков любит футбол и умеет в него играть, это позволяет ему оставаться в топе в 37 лет.
«Уверен, что и в следующем году он сможет спокойно играть и за свою команду, и за сборную», – сказал Безуглов в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале сборной России.
Жирков защищает цвета «Зенита» с января 2016 года. За это время полузащитник отыграл более 100 матчей. Вместе с сине-бело-голубыми Юрий дважды выиграл Российскую Премьер-лигу, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны.
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