В рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года состоится четыре встречи, по итогам которых определятся последние участники финального этапа турнира.

В 20:00 сборная Грузии примет команду Северной Македонии. Финалисты «Пути D» сыграют в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. В полуфинале Грузия одолела сборную Белоруссии со счетом 1:0, а македонцы обыграли Косово со счетом 2:1.

В 22:45 состоятся сразу три параллельных поединка. В финале «Пути С» сборная Сербии в Белграде на стадионе «Райко Митич» примет национальную команду Шотландии. В полуфиналах сербы победили норвежцев со счетом 2:1, а шотландцы обыграли сборную Израиля со счетом 1:0.

В это же время Северная Ирландия в финале «Пути В» встретится со сборной Словакии в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк». В полуфиналах североирландцы обыграли боснийцев со счетом 2:1, а словаки победили ирландцев со счетом 1:0.

В финале «Пути А» сборная Исландии сыграет против команды Венгрии в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». В полуфинале венгры одолели болгар со счетом 3:1, исландцы победили румынов со счетом 2:1.