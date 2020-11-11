Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сделал короткий пост в Twitter. Он написал: «30-0».

Вероятно, менеджер мог намекнуть, что россиянин проведет в своей карьере еще один поединок.

Напомним, что в ММА у 32-летний Хабиб Нурмагомедов 29 боев и ни одного поражения. То есть, в 29 боях он одержал 29 побед. Среди них в UFC — 13, что является абсолютным рекордом промоушена.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.