Шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» получила лицензию Международной автомобильной федерации (FIA) категории Grade 1. Это значит, что трасса под Петербургом теперь может принимать любые гонки, в том числе класса серии «Формулы-1».

Повышение уровня омологации еще на одну ступень с FIA Grade 2 до Grade 1 стало возможным благодаря отличному качеству подготовки комплекса: 10 разных трасс, предназначенных для проведения авто-мотогоночных соревнований всех уровней.

По словам председателя Совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипса, эта лицензия дает возможность организовывать все типы гонок — даже самого высокого уровня.

«У меня есть богатый опыт международных соревнований, я видел огромное количество комплексов, но ничего подобного еще не встречал. Этот проект дает возможность развивать и представлять Санкт-Петербург на мировом уровне», — сказал Сипс.

Сипс отметил, что для получения высшей категории была проведена большая работа, которую осуществляла сильная, хорошо организованная команда. Для уровня Grade 1 были пересмотрены материалы для обеспечения безопасности и выстроена новая защита.

Ранее стало известно, что на автодроме «Игора Драйв» может стартовать будущий сезон кузовной серии DTM. Также трасса стала резервной на 2021 год в престижном чемпионате Moto GP. В 2020 году на «Игора Драйв» состоялся этап Российской серии кольцевых гонок, этап Российской дрифт-серии и гонки чемпионата International Motoring Cup.