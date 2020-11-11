Доктор московского «Локомотива» Никита Карлицкий поведал о травмах перуанца Джефферсона Фарфана, который приезжал из сборной с различными повреждениями.

По словам Карлицкого, с Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. После шести поездок в сборную Перу он в пяти случаях пропускал от недели.

Врач отметил, что Фарфан получал какие-то незначительные повреждения и рассказал забавный случай.

«Его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдёт и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Напомним, что Фарфан покинул «Локомотив» перед началом текущего сезона. В прошлом сезоне он отыграл 20 матчей в национальном чемпионате, стал автором восьми забитых голов и отдал пять результативных передач.