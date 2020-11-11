Серебряные призеры командного турнира по фигурному катанию Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов начали сотрудничество с закончившим карьеру фигуристом Сергеем Вороновым. Тот работает с парой в качестве одного из тренеров.

По словам Владимира Морозова, совместная работа с Сергеем началась недавно.

«Это только начало — работаем всего две-три недели, сразу после того, как мы вышли из карантина», — приводит слова Морозова ТАСС.

Пара пропустила начало сезона, поскольку у Морозова был выявлен коронавирус. По его словам, это было не самое приятно время. Температура поднялась за неделю до старта по приезду из Америки. Из-за положительного теста на коронавирус фигурист две с половиной недели провел дома.

Напомним, что Тарасова и Морозов занимают третье место после короткой программы парного катания на четвертом этапе Кубка России в Казани.