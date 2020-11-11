Футболисты сборной России Антон Заболотный («Сочи»), Александр Ерохин («Зенит») и Даниил Лесовой («Динамо») сдали тесты на коронавирус, которые определили положительный результат.

Футболисты изолированы от команды. В сборную довызван нападающий ЦСКА Федор Чалов.

29-летний Заболотный уже болел коронавирусом, а сейчас вирус проявляется без симптомов.

Отметим, что все 3 игрока не были в расположении сборной России на предыдущих сборах. Лесовой — это новичок. А для Заболотного и Ерохина это первый сбор за продолжительное время.

Сборной России готовится к тому, чтобы сыграть три выездных матча: 12 ноября контрольную встречу с Молдовой, а 15 и 18 ноября — матчи Турцией и Сербией в Лиге наций.