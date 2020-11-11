Футболисты сборной России Антон Заболотный («Сочи»), Александр Ерохин («Зенит») и Даниил Лесовой («Динамо») сдали тесты на коронавирус, которые определили положительный результат.
Футболисты изолированы от команды. В сборную довызван нападающий ЦСКА Федор Чалов.
29-летний Заболотный уже болел коронавирусом, а сейчас вирус проявляется без симптомов.
Отметим, что все 3 игрока не были в расположении сборной России на предыдущих сборах. Лесовой — это новичок. А для Заболотного и Ерохина это первый сбор за продолжительное время.
Сборной России готовится к тому, чтобы сыграть три выездных матча: 12 ноября контрольную встречу с Молдовой, а 15 и 18 ноября — матчи Турцией и Сербией в Лиге наций.
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