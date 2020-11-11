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  • 14:29,  11 ноября 2020
ФК "Зенит"
Эксклюзив
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Тест: 13 лет золотому матчу «Зенита» — проверь, хорошо ли ты его помнишь

Тест: 13 лет золотому матчу &#171;Зенита&#187; &#8212; проверь, хорошо ли ты его помнишь
Чемпионат России 2007 победитель ФК Зенит/фото: Twitter

Сегодня, 11 ноября, исполняется ровно 13 лет с золотого матча «Зенита» в Раменском против «Сатурна». В той игре сине-бело-голубые победили со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевали золотые медали российской футбольной премьер-лиги. Предлагаем пройти наш тест и проверить, насколько хорошо вы помните события той встречи.

Ранее в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона-2020/21. Матчи этой стадии пройдут уже в 2021 году. Петербургский «Зенит» на домашней «Газпром-Арене» сыграет с тульским «Арсеналом».

Напомним, в 1/8 финала автоматически вышли российские клубы, которые осенью-2020 года выступали в еврокубках (включая «Ростов» и «Динамо», которые вылетели в квалификации Лиги Европы). Остальные клубы премьер-лиги пробивались в эту стадию через групповой этап.

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