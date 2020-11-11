Тест: 13 лет золотому матчу «Зенита» — проверь, хорошо ли ты его помнишь

Сегодня, 11 ноября, исполняется ровно 13 лет с золотого матча «Зенита» в Раменском против «Сатурна». В той игре сине-бело-голубые победили со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевали золотые медали российской футбольной премьер-лиги. Предлагаем пройти наш тест и проверить, насколько хорошо вы помните события той встречи.

Ранее в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона-2020/21. Матчи этой стадии пройдут уже в 2021 году. Петербургский «Зенит» на домашней «Газпром-Арене» сыграет с тульским «Арсеналом».