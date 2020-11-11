Телеведущая Мария Орзул отреагировала на скандальный видеоролик форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. Ее голос был звуковым фоном процесса, который происходит на видео.

Орзул подчеркнула, что это никак с не связано — к этой ситуации она никого отношения не имеет и вообще не в курсе.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Я не знаю, как всё это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артёму, наверное», — приводит слова Орзул «Рен-ТВ».

Напомним, что в 2015 году в сеть попала другая скандальная видеозапись, на которой заснято свидание Дзюбы и Орзул в машине.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на ближайшие игра из-за инцидента с видео. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил освободить команду от посторонних вопросов.