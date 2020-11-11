Петербургский гандбольный клуб «Нева» отправлен на двухнедельный карантин. В команде выявлен вспышка коронавируса. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», положительные тесты на COVID-19 сдали пять игроков, имена которых не раскрываются.

Двухнедельный карантин автоматически влечет за собой пропуск ближайшего матча «Невы». В Астрахане команда Дмитрия Торгованова должна была сразиться против «Динамо». Теперь игра будет перенесена. Клубу удалось договориться о переносе встречи на более поздний срок, поэтому подопечным «Неве» не будет засчитано техническое поражение.

Пока неясно, как решение будет принято по матчу «Невы» с клубом «Донские казаки». Эту встречу лидер чемпионата России должен был провести через неделю. Информация о матче станет известно позднее.