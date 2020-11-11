Федор Чалов в матче молодежных сборных России и болгарии. Фото: РФС

Федор Чалов в матче молодежных сборных России и болгарии. Фото: РФС

ФорвардЦСКА Фёдор Чалов отправится в расположение сборной России. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Сообщается, что 22-летний нападающий вызван на замену Антону Заболотному, у которого обнаружен коронавирус. Также положительный тест сдали игроки группы атаки Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Ранее Чалов тренировался в Новогорске с молодёжной сборной России, которой предстоят товарищеские матчи с Венгрией и Словенией.

Сборной России предстоит сыграть товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

В расположении сборной России кроме Чалов представлен только Александр Соболев, поскольку Артем Дзюба также пропускает текущий сбор из-за скандального видео.