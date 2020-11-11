Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о переходе россиян в зарубежные клубы.

По словам Соболева, он не считает, что тема с отъездом россиян за рубеж перегрета, так как получается, что ты постоянно в России и варишься здесь.

«И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там — Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами. Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там. У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую», — сказал Соболев, слова которого приводит Sport24.

Ранее нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал историю о том, как форвард ЦСКА Алан Дзагоев отказался давать ему автограф в детстве.