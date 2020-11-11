Руководство итальянской «Фиорентины» ищет нового главного тренера, несмотря на недавнее утверждение н этот пост Чезаре Пранделли, который сменил Джузеппе Якини.

Об этом сообщает La Repubblica. По информации источника, по завершении сезона команду может принять другой тренер. Отмечается, руководство рассматривает кандидатуры Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти. Известно, что еще одним кандидатом считается Иван Юрич, возглавляющий «Верону».

Спаллетти возглавлял «Зенит» дольше всех среди всех тренеров в современной истории. Подписав контракт с «Зенитом» в 2009-м, он завершил свою работу в Петербурге весной 2014-го.

За это время «Зенит» дважды становился чемпионом России. Первый сезон 2010 Спаллетти выиграл с листа. А сложнейший переходный сезон, который растянулся на полтора года, «Зенит» с Лучано выиграл, что называется, за явным преимуществом.

На его счету также победа в Кубке России-2010 – первый трофей в «Зените». Серебро в сезонах 2012/13 и 2013/14 (на двоих с Виллаш-Боашем) – турниры, которые «Зенит» также должен был выигрывать.