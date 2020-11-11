Экс-чемпион UFC сыграет роль в фильме о боксе

Американский экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг сыграет главную роль в боксерском фильме «Наемник», который будет снят по сюжету книги британского писателя Марка Терли.

Биспинг сыграет Кенни «Зверя» Брина. Персонаж Биспинга — алкоголик, злоупотребляющий наркотиками, бывший боксер с рекордом 11-85-0, который после того, как ему поставили диагноз неврологического повреждения, продолжает карьеру, подвергая себя серьезному риску.

Известно, что фильм будет сниматься в Великобритании, где Биспинг помимо роли будет исполнительным продюсером.

Ранее Майкл Биспинг снимался в известных фильмах «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа» и «Логово воров», а также в телесериалах, таких как «Magnum P.I.», «Twin Peaks: The Return» и «Warrior».