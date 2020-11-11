Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил приглашение Федора Чалова в команду.

По словам Черчесова, Чалова вызвали из молодежной сборной, потому что нельзя звать игроков, которые не прошли тест УЕФА. Он отметил, что созвонился с Галактионовым, у него остается Игнатьев, а Чалов перешел к взрослой команде.

Черчесов добавил, тренерский штб этот тест немного насторожил, потому что в сборной провели после этого свои тесты, и они были отрицательные.

«На том сборе и наш тест, и их показывали один результат. Сейчас наш медицинский штат изучает этот вопрос, чтобы таких нюансов с УЕФА не было», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, 22-летний нападающий вызван на замену Антону Заболотному, у которого обнаружен коронавирус. Также положительный тест сдали игроки группы атаки Александр Ерохин и Даниил Лесовой.