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  • 14:27,  11 ноября 2020
Футбол
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Спортивные мероприятия от 50 человек в Петербурге должны согласовываться с властями

Спортивные мероприятия от 50 человек в Петербурге должны согласовываться с властями
Коронавирус. Изображение: pixabay

В Петербурге ввели новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С 14 ноября по 15 января 2021 года мероприятия численностью более 50 человек должны быть согласованы с исполнительными органами государственной власти. Известно, что мера коснется в том числе спортивных мероприятий. Отмечается, 12 ноября должен быть утвержден порядок согласования и условия проведения спортивных мероприятий численностью более 50 человек.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 19 851 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране —1 836 960 человек, из них активных случаев 436 010.

В Москве был обнаружен 4477 новый случай заболевания коронавирусом за последние сутки, в Московской области — 701 случая, в Санкт-Петербурге — 1574 случай, это рекорд для региона.

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