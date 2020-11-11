Спортивные мероприятия от 50 человек в Петербурге должны согласовываться с властями

В Петербурге ввели новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С 14 ноября по 15 января 2021 года мероприятия численностью более 50 человек должны быть согласованы с исполнительными органами государственной власти. Известно, что мера коснется в том числе спортивных мероприятий. Отмечается, 12 ноября должен быть утвержден порядок согласования и условия проведения спортивных мероприятий численностью более 50 человек.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 19 851 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране —1 836 960 человек, из них активных случаев 436 010.