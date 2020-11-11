Пока Артем Дзюба отдыхает от сборной России из-за скандального видеоролика Станиславу Черчесову предстоит определиться с тем, кому из игроков доверить капитанскую повязку. Скорее всего, это будет временное решение — вряд ли Дзюба лишится капитанского статуса, учитывая личные взаимоотношения Артем и Черчесова. Но в матчах с «Молдаевией», Турцией и Сербией у России будет новый капитан.

Георгий Джикия

Футболист «Спартака» — самая очевидная кандидатура. Во-первых, он исполняет те же функции в московском клубе. Во-вторых, имеет стабильное место в стартовом составе сборной на позиции центрального защитника. Наконец, у Джикии есть повадки лидера, что он показывает в игре за клуб и сборную. С большой вероятностью именно он станет капитаном в отсутствии Дзюбы.

Магомед Оздоев

Завоевав место в старте «Зенита» полтора года назад, Оздоев полностью утвердился и в сборной — не пропускает ни одной встречи и всегда выходит в основном составе. Его бойцовские качества также известны — Оздоев всегда готов повести за собой игроков. Единственное сомнение недавно обнаружил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Капитанская повязка чересчур заводит Оздоева и слишком сильно мотивирует его. С точки зрения психической регуляции футболиста капитанство может Магомеду мешать. Оздоев и без появки показывает повышенную мотивацию.

Федор Кудряшов

Крайний защитник — один из самых опытных игроков в команде. 33-летний игрок «Антальяспора» мог бы стать временной фигурой до возвращения Дзюбы. Правда, Федор не имеет стабильного места в стартовом составе сборной, однако Черчесов может рассмотреть этот вариант.

Юрий Жирков

Главный ветеран российского футбола ни в одном клубе не был капитаном. В сборной ему также не доверяли повязки, хотя Юрий является рекордсменом по количеству матчей за сборную из числа тех, кто находится в команде. Вручение ему повязки — дань уважения игроку за долголетие и сигнал к тому, что Дзюба все-таки останется капитаном.

Гильерме

Из уважения к Дзюбе Черчесов может выбрать фигуру, которая никак не связана с полевыми игроками. Вратарь Гильерме (или если бы Шунин был здоров, то он) видится идеальной кандидатурой на роль капитана на два матча. Потом у него не сложно будет забрать повязку и вернуть его Дзюбе.