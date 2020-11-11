Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он отличается от форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая цитирует Sport24.

По словам Соболева, Дзюба чаще играет в штрафной площади. Футболист отметил, что игрок «Зенита» более мощный. При этом сам Соболев считает себя более техничным игроком по сравнению с Дзюбой.

Кроме того, Соболев добавил, что у Дзюбы нет шансов обыграть его в FIFA. Соболев считает, что у футболиста в России нет шансов обыграть его в FIFA.

Ранее форвард сборной России Александр Соболев поделился мнением о переходе россиян в зарубежные клубы. По словам Соболева, он не считает, что тема с отъездом россиян за рубеж перегрета, так как получается, что ты постоянно в России и варишься здесь.