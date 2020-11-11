Главный тренер латвийской «Риги» Олег Кононов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщает «Рига», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«К сожалению, обстоятельства не позволят ему в скором времени вылететь за границу», — гласит сообщение клуба. Ранее 54-летнему тренеру пришлось экстренно вернуться к семье в Москву.

По словам Кононова, по личных обстоятельствам, не зависящим от него, специалисту пришлось уйти с поста главного тренера, так как он должен уделить время своей семье.

«Было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», — сказал Кононов, слова которого приводит пресс-служба «Риги».

Напомним, Кононов работал главным тренером «Риги» с февраля 2020-го года. Ранее он возглавлял московский «Спартак», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Краснодар».