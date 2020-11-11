Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и финским «Йокеритом» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде из Хельсинки.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Отмечается, на карантине находится большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба «Йокерита», а на подачу выездных документов на новичков команды не остается времени.

«В связи с этим выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг 12 ноября, отменен. Дополнительное решение по этой игре Лига сообщит отдельно», — гласит сообщение на сайте Лиги.

Напомним, ранее был также перенесен матч Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и «Йокеритом».