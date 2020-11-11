Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, какие факторы влияют на ее эмоциональное состояние.

По словам Косторной, у нее есть два состояния. Одно из них — драйвовое, которое некоторым очень тяжело терпеть, потому что фигуристка становится очень шумной и громкой. Она отметила, бывает, что фигуристка тихая и спокойная.

Косторная добавила, она человек настроения, которое может зависеть от погоды, от нее самой в целом, это — нельзя предугадать.

«От Евгения Викторовича всегда идет на льду какая-то энергетика. Поэтому если у меня настроение такое «непрыгающее» и «некатающее», он всегда найдет задание, найдет слова, чтобы меня подбодрить. Он всегда поможет преодолеть это состояние», — сказала Косторная, слова которой приводит «Первый канал».

Ранее Алена Косторная прокомментировала свою новую произвольную программу, сообщив, что будет шлифовать ее в Казани до окончания этапа Кубка России.

По словам Косторной, эту произвольную программу ей поставила Ше-Линн Бурн. Тема программы — история любви.