В Петербурге с 12 по 16 ноября состоится финал Кубка России по практической стрельбе из карабина.

Соревнования будут проходить на базе обновленного ССК «Невский».

Как сообщает пресс-служба соревнования, финал Кубка России будет состоять из 18 упражнений, каждое из которых будет расположено в отдельном месте на стрельбище. Отмечается, в программе будет соблюдаться баланс дальних мишеней в соответствии с правилами стрельбы. Известно, что завершит турнир дуэль между лучшими стрелками в каждом классе, подведение итогов и церемония награждения.

Зрители, которые посетят турнир, смогут попробовать свои силы в практической стрельбе — для них организаторы построили специальную галерею, где 15 ноября с 10 часов утра все желающие смогут пострелять из разного типа оружия под руководством профессионального тренера клуба.