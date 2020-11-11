Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования пар на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Спортсмены выиграли как короткую, так и произвольную программу, получив от судей 233,09 балла за оба выступления в сумме. Обе программы Мишина и Галлямов откатали без значительных помарок.

Второе место — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, они набрали 227,13 балла в сумме за две программы и благодаря высоким баллам за произвольную программу смогли подняться в таблице и взять серебро.

Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они стали вторыми в короткой программе и третьими в произвольной, сделав ошибки на двух выбросах (партнерша упала в первом случае, а во втором ). Результат пары — 220,30 балла.