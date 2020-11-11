Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о том, каких теннисистов предпочитает в соперники на Итоговом чемпионате АТР.

Соревнования в Лондоне стартуют 15 ноября.

Слова Шварцмана цитирует издание La Nacion. Теннисист отметил, что если ему пришлось бы выбирать оппонентов по групповому турниру, он бы взял в группу Рафаэля Надаля, Доминика Тима и Стефаноса Циципаса, которые хорошо играют на грунте.

«Именно с этими соперниками мне было бы лучше сыграть, чем с Медведевым и Зверевым, которые убивают тебя подачей», — сказал Шварцман, добавив, что сейчас все больше теннисистов одинаково играют на всех покрытиях.

Напомним, на Итоговом турнире АТР в Лондоне сыграют двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублев.