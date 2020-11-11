Сборная Турции встретится дома с командой Хорватии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября, начало — в 20:45 по московскому времени.

Турция

Лига наций для турецкой команды начался ничьи против России с минимальным результативным счётом 1:1 и против Сербии со счётом 0-0. Коллектив в данный имеет за своими плечами три балла в группе 3 дивизиона В.

Единственный отрицательный результат стал против Вергнии, где Турция проиграла со счётом 0-1. До этого «Лунные звёзды» оставались без побед в четырёх встречах в ряд.

Кроме предыдущих ничьей в рамках Лиги наций Турция ещё встречалась в рамках товарищеского матча с Германией. На данном поединке клубы также разошлись миром, однако счёт был активным 3-3, что является достойным результатом против такой сильной команды.

Предыдущий матч турнира прошёл против Сербии, где клуб отыграл со счётом 2-2. Исходя из последней статистики, можно сделать вывод, что команда играет достаточно стабильно и против каждой команды играет в ничью. Таким образом, за последние 11 игр клуб не проиграл ни одной встречи.

Хорватия

За четыре тура Лиги наций Хорватия успела забить во вражеские ворота шесть голов, однако пропустила в свои почти в два раза больше. Клуб набрал три очка, однако больше не имеет шансов выйти в следующую стадию турнира.

Открывающий матч хорватцы проиграли против Португалии с разгромным счётом 1-4, а затем снова не смогли справиться против Франции (2-4).

В начале предыдущего месяца сборная обыграла в товарняке Швейцарию со счётом 2-1, а затем ещё обыграла Шведов со счётом 2-1 в рамках Лиге наций.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,10.

Эксперты считают, что сегодняшний матч будет достаточно активным и команды не будут бояться играть агрессивно и предлагают рассмотреть прогноз на тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.10.