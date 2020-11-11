Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о контрольных стартах национальной команды и определении состава на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.

В интервью порталу «Тюменская арена» Польховский сообщил, что еще на пристрелке перед первой контрольной гонкой было заметен хороший настрой ребят.

«Это был первый официальный отборочный старт. Теперь 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира», — отметил Польховский.

По словам тренера, очень хорошо, что в строй возвращаются Антон Бабиков и Евгений Гараничев, который великолепно отработал на отборе. «Пащенко, только переболев коронавирусом, смог не просто стартовать, но и занять второе место!» — подчеркнул Польховский.

Напомним, в конце ноября Кубок Мира стартует этапом в финском Контиолахти.