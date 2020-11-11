Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух принял решение отказаться от проведения ледовых шоу в Москве на Новый год и ближайшие месяцы из-за новых ограничений по коронавирусу.

Слова Авербуха цитирует РБК. По словам продюсера, проводить шоу в таких условиях в Москве невозможно, даже продажа билетов на них не началась, поскольку компания научена горьким опытом. «Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили», — сказал Авербух.

По словам хореографа, насчет шоу в регионах пока не принято никаких решений.

«Мы планируем гастрольный тур после Нового года. На данный момент новогодних представлений не будет. Возможно, только в Сочи», — отметил Авербух, подчеркнув, что в столице Олимпийских игр 2014 года располагается ледовый дворец на 12 тысяч человек, что позволяет соблюсти все нормы Роспотребнадзора.