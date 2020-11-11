Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов покинули организацию Virtus.pro. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. СЕО Сергей Гламазда прокомментировал уход легендарных игроков.

Мы знаем о желании игроков выступать на турнирах прямо сейчас, поэтому пришли к взаимному согласию, и вчера был их последний день в клубе. Парни дарили всем нам массу эмоций и ощущение гордости за СНГ-Доту на протяжении нескольких лет и вписали себя в историю киберспорта.

Гламазда также пожелал поднять Аэгис на The International новую команду и поблагодарил за большой вклад в историю организации Virts.pro.

На момент написания новости Роман Resolut1on Фоминок и Игорь iLTW Филатов находятся на контракте с организацией.

5 ноября молодёжный состав VP.Prodigy стал основным составом Virtus.pro по Dota 2. Молодёжный состав VP.Prodigy был создан весной 2020 года и за всё это время завоевал множество титулов и смог навязать борьбу тир-1 командами мира.