Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отреагировала на высказывания чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Слова Севастьяновой цитирует портал РИА Новости.

«То, что он побуждает людей к агрессии, – это страшно. Абсолютно не поддерживаю, считаю, что это неправильно, хотя это, конечно, очень мягко сказано», — отметила Севастьянова, подчеркнув, что мир и так очень нестабилен сейчас, а людей побуждают к жестоким действиям.

«Думаю, это обусловлено темпераментом, а также тем, что они живут больше по понятиям и по законам, которые присущи их культуре», – сказала Севастьянова.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов резко осудил Эммануэля Макрона и его слова об убийстве учителя Самуэля Пати.