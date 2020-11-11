Аналитик Данкан Thorin Шилдс поделился своим мнением о легендарных игроках состава Natus Vincere в CS:GO. Шилдс считает, что ветераны киберспортивной сцены мешали Александру s1mple Костылеву раскрыть свой потенциал на полную. Данной идеей он поделился в своём твиттере.

То, как ветераны NAVI задерживали начало расцвета s1mple, просто омерзительно. Но что еще более ужасно — остаются люди, которые верили, что возрастные игроки все еще хороши. Есть очень веская причина, почему я говорил, что Zeus должен уйти из команды, и вы ни черта не знаете почему.

S1mple начал играть за «Рождённых Побеждать» с конца лета 2016 года. За эти четыре года киберспортсмен вместе с командой одержал победу на множестве турниров и дважды был в финале Мейджоров.

Ранее бывший киберспорсмен команды Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко поделился своими мыслями о том, какую роль он бы мог занять в рамках организации. Тесленко считает, что если возвращаться к «Рождённым Побеждать», то только в роли тренера.