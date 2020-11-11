Испанский фигурист, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес высказался о тренерских успехах Евгения Плющенко.

Слова Фернандеса цитирует портал News.ru. Испанец отметил, что Плющенко является большой легендой, а сейчас проделывает огромную работу в качестве тренера. По словам Фернандеса, команда Плющенко трудится над тем, чтобы достичь невероятных высот в фигурном катании, и на это требуется время.

«Я очень надеюсь, что он сможет воспитать долговечных фигуристов, а не тех, которые через два-три года исчезают», — сказал Фернандес, добавив, что на его взгляд, фигурному катанию сейчас не достает взрослых спортсменов.

Напомним, Евгений Плющенко в 2017 году открыл собственную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В сезоне-2020/21 его ученица Александра Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию.