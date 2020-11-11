Некоторое время назад пользователь под ником Fivers пожаловался, что за целый год регулярных трансляций так и не смог привлечь ни одного зрителя на свой Twitch канал. Спустя сутки после того, как о его истории узнало сообщество, канал игрока пополнился на 1000 фоловеров, а последнюю трансляцию посмотрело более 5 тыс человек.

Многие пользователи начали поддерживать игрока и давать ряд советов для улучшения трансляции. В любом виде деятельности очень важно постоянное развитие и щепотка удачи. После того, как игрок заявил о себе и его пост вышел в топы на Reddit, люди начали подписываться на него.

Флешмоб продолжается и новость об этом расходится всё активнее. Канал геймера привлекает всё больше подписчиков, а пользователи поддерживают начинания юного стримера. Fivers играет на трансляциях в Rocket League, Valorant и другие дисциплины.