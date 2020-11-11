Испанский фигурист, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес высказался о переходе российской фигуристки Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

В интервью порталу News.ru Фернандес отметил, что раз фигуристка приняла такое решение, значит сейчас ей так лучше.

«В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером», — сказал Фернандес, отметив, что Медведева взрослая девушка и его хороший друг.

По словам Фернандеса, Брайан Орсер придерживается такого же мнения, он сделает все, чтобы Медведевой было хорошо.

Напомним, о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе стало известно в сентябре 2020 года после открытых прокатов сборной России по фигурному катанию.