Противостояние штаба Тутберидзе и «Ангелов Плющенко» продолжается: на этот раз в объективе камер юниорки. На этапе Кубка России в Казани стартовали соревнования кандидатов в мастера спорта, и основными претендентками на победу являются Софья Акатьева и Вероника Жилина, совсем недавно перебравшаяся к Плющенко из «Самбо-70».

Изначально дуэль могла бы быть и тройной, но с соревнований снялась фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина. Причина, озвученная в ФФККР — намяла ногу на тренировках и не может кататься в полную силу. А если бы фигуристка участвовала в соревнованиях, то можно было увидеть целый набор прыжков ультра-си.

По итогам короткой программы в Казани Софья Акатьева уверенно лидирует, она набрала даже больше баллов, чем Александра Трусова и Алена Косторная, соревновавшиеся по взрослым. Все дело в тройном акселе и системе бонусов: фигуристка прыгнула каскад из трикселя и тулупа, за который получила два бонусных балла, а также получила два дополнительных балла за вращения четвертого уровня. Результат Акатьевой — 80.12 балла, хоть и каскад с акселем она чуть не потеряла из-за сложного выезда с первого прыжка.

Второй в зачете идет Вероника Жилина, ее результат с двумя бонусами — 71,05 балла. Основная причина, по которой Жилина уступила лидерство: она все еще не вставляет тройной аксель в короткую программу. Этот прыжок Вероника выучила еще в команде Тутберидзе, а у Плющенко прибавила к нему тройной тулуп. Вероятно, каскад еще не настолько стабилен, чтобы вставлять его в короткую программу, но сольный тройной аксель в короткой программе юниорок запрещен правилами, поэтому рисковать вдвойне нет смысла.

Два балла Жилина уступила и на компонентах программы: Акатьеву судьи знают лучше, да и выглядит она на льду постарше, поопытнее, чем ее соперника из «Ангелов».

Однако пока в Казани «Ангелы Плющенко» берут количеством — на третьем месте пока располагается Софья Муравьева с результатом в 67,71 балла. Она пока не владеет элементами ультра-си, а также не получила бонусов за вращения, но все равно показала очень достойное и красивое катание.

Несмотря на сильное преимущество Акатьевой, ничего еще не решено. Завтра, в заключительный день стартов в Казани эти фигуристки покажут произвольные программы — а там уже как пойдет с четверными прыжками, никогда не знаешь, кто в какой момент сорвет, а кто исполнит чисто.