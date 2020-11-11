Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о новом составе Алексея Solo Березина, Владимира No[o]ne Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова. Волочай считает, что Just Error очень сильная команда на бумаге и переговоры о данном ростере происходили больше года назад.

Состав рабочий, боевой. На бумаге он выглядит как вообще звездный-звездный суперкрейсер «Аврора», который будет все сносить. Но надо понимать, что этот состав не на ровном месте собрался. Переговоры ребята начали вести чуть ли не в Шанхае после прошлого Инта. Тогда просто что-то не сложилось, но по чуть-чуть этот пазл складывался в одну структуру.

V1lat также отметил, что единственным важным минусом для команды является языковой барьер из-за того, что игрок Саид Самаил SumaiL Хассан не общается на русском. Комментатор привёл в пример растановку по линиям, где No[o]ne и Zayac стоят на одной линии и у них нет необходимости говорить на английском языке. По мнению Волочая, именно поэтому мидеру команды SumaiL будет доходить меньше информации.

11 ноября Алексей Solo Березин, No[o]ne Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов покинули организацию Virtus.pro. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. СЕО Сергей Гламазда прокомментировал уход легендарных игроков.