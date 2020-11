Аналитик и комментатор Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов считает, что новый состав Алексея Solo Березина Just Error по Dota 2 не выиграет The International. Данным мнением Куприятнов поделился во время прямой трансляции матча команды Just Error и Yellow Submarine.

Насколько вообще мотивированы эти игроки прямо сейчас играть в «Доту», кроме Zayac? Потому что они, честно говоря, столько навыигрывали в этой жизни, что прямо сейчас они, конечно, могут постараться сыграть очень круто. Но по-моему, они будут играть левой ногой в ближайшие пять лет и просто выезжать за счёт медийки.

Комментатор считает, что остальных целей данный состав уже достиг, поэтому он готов поспорить, что Just Error не выиграют The International.

Ранее комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о новом составе Алексея Solo Березина, Владимира No[o]ne Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова. Волочай считает, что это очень сильная команда на бумаге и переговоры о данном ростере происходили больше года назад.