Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра получил дисквалификацию на два матча от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Информация об этом сообщается на официальном сайте союза. Де Оливейру наказали за оскорбление официалього лица, которое произошло на матче 14-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра прошла в воскресенье, 8 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, один матч Де Оливейре придется пропустить, и еще на один матч дисквалификация условная. Испытательный срок Виллиама де Оливейры — до окончания текущего сезона в чемпионате России по футболу.

Также тренер «Зенита» помимо отстранения от матчей получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

После перерыва на матчи сборных «Зенит» проведет матч с грозненским «Ахматом» в 15-м туре Российской премьер-лиги. Игра пройдет 21 ноября на выезде.