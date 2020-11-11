Игрок команды 1win по CS:GO Антон tonyblack Колесников был выставлен на трансфер организацией из-за неудовлетворительного результата. Коллектив также покинул Василий flowean Осинов, который являлся стендином в организации.

Менеджер состава 1win по CS:GO Артём mouseTT Карягин заявил, что состав долгое время не показывал необходимых результатов и каждый день играли только хуже.

Последние месяцы наш состав не показывал должных результатов, с каждым днем, с каждым турниром мы играли все хуже и хуже. Организацией было принято решение взять паузу и полностью перестроить состав.

Tonyblack за свою карьеру играл за Natus Vincere, forZe, Vega Squadron и Team Spirit. Именно за игру в «Рождённых Побеждать» киберспортсмен и обрёл популярность у сообщества. Предыдущей командой до 1win была MELBET.

Состав 1win выглядит следующим образом: