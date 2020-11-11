Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла короткую программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

За свое выступление Акатьева получила от судей 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла — за вращения и исполнение элемента ультра-си. Спортсменка начала программу с каскада из тройного акселя и тройного тулупа.

Второе промежуточное место занимает воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, ее результат — 71,05 баллов за короткую программу без тройного акселя.

Третье место на данный момент занимает Софья Муравьева, еще одна воспитанница академии «Ангелы Плющенко». Результат Муравьевой — 67,71 балла.

Произвольные программы в рамках этапа Кубка России девушки покажут завтра, 12 ноября.