Менеджер состава Alliance Мария Inverno Гунина поделилась своими мыслями о роспуске бывшего состава Virtus.pro из организации. Гунина считает, что «эпоха медведей» закончилась после окончания последнего The International, когда ушли Павел 9pasha Хвастунов, Роман RAMZEs Кушнарёв и Владимир RodjER Никогосян.

Всё-таки для меня эпоха ушла вместе с Пашей, Рамзесом и Роджером. Сейчас так, отголоски тех событий. Но вообще, за обрроты «ушла эпоха», «повесил мышку на гвоздь» и т.д. надо в печень давать.

11 ноября Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов покинули организацию Virtus.pro. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. СЕО Сергей Гламазда прокомментировал уход легендарных игроков.

Ранее комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о новом составе Алексея Solo Березина, Владимира No[o]ne Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова. Волочай считает, что Just Error очень сильная команда на бумаге и переговоры о данном ростере происходили больше года назад.